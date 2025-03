Versöhnung? Billy Ray Cyrus schwärmt von seinen Töchtern

Billy Ray Cyrus (63) hat sich jetzt in einem emotionalen Instagram-Post begeistert über die jüngsten Leistungen seiner Töchter Miley (32) und Noah (25) geäußert. Der Countrysänger lobte die beiden für ihre neuen Musikprojekte und zeigte sich sichtlich bewegt. "Herzlichen Glückwunsch, Mädels", schrieb Billy Ray in seinem Beitrag und fügte hinzu, dass er vor Rührung weine. Während Miley ihr neues Album "Something Beautiful" ankündigte, das Ende Mai erscheinen soll, veröffentlichte Noah kürzlich ihren Song "Don't Put It All On Me". Billy Ray schrieb dazu: "Gut gemacht. Ich bin so verdammt stolz auf euch beide."

Noahs Single markiert ihre erste Zusammenarbeit mit der Band Fleet Foxes und wurde laut Fox News von ihrem Bruder Braison Cyrus (30) geschrieben. Billy veröffentlichte dabei seinen Song "Ask" zeitgleich mit Noahs Musik. "Es ist verrückt, dass unsere Platten am selben Tag erschienen sind", schwärmte er. Trotz der freudigen Worte deutet das Familienverhältnis jedoch auf Spannungen hin. Bereits vor einigen Wochen hatte Noah Billy für seinen neuen Song gelobt, während ihr Bruder Trace (36) öffentlich von einer Entfremdung sprach und den Vater bat, sich wieder mehr auf die Familie zu konzentrieren.

Die Beziehung innerhalb der Familie Cyrus war in den letzten Jahren häufig Thema in der Öffentlichkeit. Bereits 2022 trennten sich Billy Ray und seine langjährige Partnerin Tish Cyrus (57) nach 28 Jahren Ehe. Miley und Noah äußerten sich zuletzt zurückhaltend zu den familiären Spannungen, doch laut früheren Berichten distanziert sich Miley seit Längerem von ihrem Vater. Trotz dieser Hintergründe scheint Billy Ray in seinem emotionalen Post den Wunsch nach Versöhnung zu artikulieren. Was bleibt, ist die Hoffnung, dass sich die familiären Beziehungen weiter verbessern – ganz im Sinne seiner auffordernden Botschaft: "Habt Spaß und seid glücklich!"

Getty Images Billy Ray Cyrus, Noah Cyrus und Braison Cyrus posieren, April 2015

Getty Images Tish, Billy Ray, Miley und Noah Cyrus bei den iHeartRadio Music Awards 2017

