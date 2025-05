Tish Cyrus rechnet ab: So einsam war ihr Leben mit Billy Ray

Tish Cyrus (57) hat in einer neuen Folge ihres Podcasts "Sorry We're Cyrus" offen über die schwierigen Zeiten während ihrer Ehe mit Billy Ray Cyrus (63) gesprochen. In dem Gespräch, das zusammen mit Tochter Noah Cyrus (25) aufgenommen wurde, reflektierte Tish, wie sie die Jahre mit fünf Kindern bewältigte, während der Country-Star oft auf Tournee war. Sie schilderte eine Phase, in der sie "nur überlebte und jeden Tag irgendwie durchhielt". Noah bekundete in der Folge stolz, wie stark ihre Mutter diese Zeit gemeistert habe und wie dankbar sie sei, dass Tish heute wieder glücklich und gesund an ihrer Seite ist.

Tish erzählte dabei auch von einer extrem schwierigen Zeit, als sie den Tod ihrer eigenen Mutter verkraften musste und sich immer mehr von ihrem Ehemann entfremdete. Sie sprach sehr ehrlich über eine psychische Krise und darüber, wie sie zunächst Angst davor hatte, alleine zu sein, da sie Billy schon in jungem Alter kennengelernt hatte. Während der Pandemie lebten Tish und Billy für einige Zeit getrennt – Tish blieb in Kalifornien, Billy in Tennessee. Rückblickend habe sie diese Zeit genutzt, um in sich hineinzuhören und neue Kraft zu schöpfen: "Allein zu sein hat mir die Last von den Schultern genommen und ich konnte endlich durchatmen."

Privat blickt Tish inzwischen nach vorn – und sprach offen darüber, dass das Muttersein im Alltag viele Selbstzweifel mit sich bringt, vor allem als Elternteil einer Großfamilie. Sie gestand: "Wir alle fragen uns, ob wir gute Mütter sind. Besonders, wenn man allein ist, ist es wirklich hart." Aktuell sorgt Billy Rays mit seinem Liebes-Outing mit Schauspielerin Elizabeth Hurley (59) jedoch wieder für Schlagzeilen – unter Fans kursierte sogar das Gerücht, ihre Beziehung habe schon während der Filmaufnahmen zu "Christmas in Paradise" begonnen, als Billy noch verheiratet war.

Getty Images Noah Cyrus, Sängerin

Instagram / elizabethhurley1 Billy Ray Cyrus und Elizabeth Hurley, April 2025

