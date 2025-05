Billy Ray Cyrus überrascht mit öffentlichem Lob für Ex Tish

Billy Ray Cyrus (63) hat am Muttertag mit einem emotionalen Instagram-Post für Aufsehen gesorgt und dabei seiner Ex-Frau Tish Cyrus (57) ungewohnt liebevolle Worte gewidmet. Der Countrystar lobte Tish am Sonntag, den 11. Mai, als "die Definition einer starken Mutter" und räumte offen ein, dass eine Ehe mit ihm alles andere als einfach gewesen sei. "Ich bin sehr gut darin, Fehler zu machen", schrieb Billy Ray weiter und bezeichnete sich als "sehr unvollkommenen Mann". Trotz der anhaltenden Gerüchte um Familienstreitigkeiten machte er deutlich, dass seine Ex-Frau während ihrer Ehe das Familienleben mit den gemeinsamen fünf Kindern aufrechterhalten habe. Auch die Töchter Miley Cyrus (32) und Noah Cyrus (25) wurden in den sozialen Medien aktiv: Besonders Miley widersprach Gerüchten über einen Bruch mit ihrer Mutter und stellte klar, dass ihre Familie wieder enger zusammengerückt sei.

Im weiteren Verlauf seines Posts äußerte Billy Ray, dass die Familie "so kurz vor vollständiger Heilung" stehe. Er richtete sich nicht nur an seine Kinder, sondern auch an alle starken Mütter und bat seine Fans öffentlich um ein zusätzliches Gebet für die Familie Cyrus. Besonders hervorstach sein Lob an Tochter Miley, die mit ihrem Mut und ihrer Weisheit maßgeblich zur Annäherung beigetragen habe: "Wir sind stolz auf Miley und dankbar für die Kraft, die sie unserer Familie geschenkt hat." Die Trennung von Billy Ray und Tish 2022 hatte für viel Wirbel gesorgt. Während Tish inzwischen mit Schauspieler Dominic Purcell (55) verheiratet ist, gab Billy Ray nach seiner gescheiterten Ehe mit Firerose kürzlich bekannt, dass die Familie trotz aller Konflikte wieder enger zusammenrückt.

Dass hinter den Kulissen nicht immer alles harmonisch ablief, wurde bereits in früheren Berichten deutlich. Tish sprach im Podcast "Sorry We're Cyrus" offen darüber, wie einsam und belastend ihre Ehejahre mit Billy Ray oft gewesen seien, besonders während er auf Tour war. Noah machte dabei deutlich, wie sehr sie die Stärke ihrer Mutter bewundert. Nach einer Phase der Entfremdung hat sich die Familie nun offenbar wieder angenähert. Trotz aller Höhen und Tiefen scheinen die privaten Bande in der Familie Cyrus besonders in schwierigen Zeiten verlässlichen Halt zu geben – ein Aspekt, den Miley selbst jüngst hervorhob: "Meine Familie ist meine Priorität über alles."

Getty Images Tish, Billy Ray, Miley und Noah Cyrus bei den iHeartRadio Music Awards 2017

Getty Images Sängerin Miley Cyrus mit ihren Eltern Tish und Billy Ray

