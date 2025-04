Noah Cyrus' Verlobter versteht sich prächtig mit Mutter Tish

Alles ganz harmonisch bei Familie Cyrus! Wie Noah Cyrus (25) im Podcast ihrer Schwester Brandi (37) und ihrer Mutter Tish (57) "Sorry We're Cyrus" erklärte, haben ihr Verlobter Pinkus und ihre Mama Tish Cyrus ein sehr enges Verhältnis zueinander. Noah schwärmte, dass Tish den aus Deutschland stammenden Designer liebevoll nennt und sie sich blendend verstehen. "Ich liebe das so sehr, denn mit meinen früheren Freunden hat meine Mutter kein enges Verhältnis gehabt", erklärt sie und fügt witzelnd zu ihrer Mutter gewandt hinzu: "Nun, bei meinem ersten hast du versucht, es zu sein, und der Rest war einfach wie ein Flugzeugabsturz. Wir haben es überstanden und jetzt bin ich mit einem netten, kleinen deutschen Mann zusammen."

Die jüngste Schwester von Miley Cyrus (32) ist seit 2023 mit dem Modeschöpfer zusammen. Nach nur wenigen Monaten hatte Pinkus, dessen echter Name unbekannt ist, mit einem großen Diamantklunker um die Hand seiner Liebsten angehalten. "Der schönste Moment meines Lebens war es, 'Ja' zu sagen, um den Rest unseres Lebens zusammen zu verbringen", schrieb die "Lonely"-Interpretin damals auf Instagram: "Ich hätte nie gedacht, dass ich mich so sehr auf das Leben freuen würde, wie ich mich auf das Leben mit dir freue. Ich bin so dankbar für dich."

Noch vor einigen Monaten wirkte es so, als ob es zwischen Noah und ihrer Mutter alles andere als harmonisch läuft. 2024 wurde wild darüber spekuliert, dass die beiden sich wegen Tishs neuem Partner Dominic Purcell gestritten haben und deswegen Funkstille zwischen ihnen herrscht. Gerüchten zufolge hatte die 24-Jährige eine Romanze mit Dominic gehabt, bevor ihre Mutter mit ihm zusammenkam, was zu ordentlich Zoff zwischen ihnen führte. Wie ein Insider gegenüber Us Weekly verriet, haben sie sich vergangenes Jahr nach monatelangem Schweigen wieder zusammengerauft und arbeiten seither an ihrer Beziehung. "Sie sind beide bereit, nach vorne zu schauen", verriet die Quelle. Und das scheint laut Noahs neuer Schwärmerei wohl sehr gut zu funktionieren!

Instagram / pinkusss Pinkus und Noah Cyrus im Juni 2023

Instagram / tishcyruspurcell Noah Cyrus und Tish Cyrus

