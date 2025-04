Nach Streit: Noah und Tish Cyrus haben sich wieder versöhnt

Noah Cyrus (25) und ihre Mutter Tish Cyrus (57) haben sich versöhnt. Die sonst so enge Verbindung der beiden war seit über einem Jahr Streit schwer belastet. Grund soll Berichten zufolge Tishs Beziehung und spätere Heirat mit dem Schauspieler Dominic Purcell (55) gewesen sein. Dominic soll vor Beginn seiner Beziehung mit Tish eine lockere Romanze mit Noah gehabt haben, was angeblich zu Missverständnissen und Vorwürfen geführt haben soll. Noah, die die Hochzeit ihrer Mutter im Jahr 2023 demonstrativ vermied, soll damals zutiefst enttäuscht gewesen sein. Doch ein aktuelles TikTok-Video, in dem Mutter und Tochter zusammen tanzen, zeigt: Die beiden haben einen Weg zurück zueinander gefunden.

In ihrem Podcast "Sorry We're Cyrus", den Tish zusammen mit ihrer älteren Tochter Brandi Cyrus (37) moderiert, sprach die Familienmutter kürzlich über die Wiederannäherung. Noah sei inzwischen umgezogen, wodurch beide öfter Zeit miteinander verbringen könnten. "Das hat uns beiden so gutgetan", erklärte Tish und erwähnte, wie sie gemeinsam Spaziergänge genießen würden und einen Lieblingseiswagen entdeckt hätten. Auch Tishs Unterstützung für Noahs Verlobten, den deutschen Modedesigner Pinkus, hat offenbar zu der Entspannung beigetragen. "Ich liebe ihn so sehr. Er ist respektvoll, zielstrebig und einfach großartig. Ich könnte nicht glücklicher sein, dass du mit ihm zusammen bist", schwärmte Tish öffentlich.

Hinter den Spannungen stand nicht nur die komplizierte Beziehung zwischen Noah und Dominic, sondern auch die allgemeine Familiendynamik. Tish hatte sich 2020 nach fast 30 Jahren Ehe von Musiker Billy Ray Cyrus (63) getrennt, der seinerseits mit Schauspielerin Elizabeth Hurley (59) eine neue Liebe gefunden hat. Noah hatte sich während der Krise von der Familie distanziert, was für zusätzlichen Schmerz sorgte. Trotz der Schwierigkeiten scheint die Familie wieder zueinander zu finden – angeführt durch die versöhnlichen Schritte von Noah und Tish, die Hoffnung auf mehr Harmonie im Cyrus-Clan machen.

Anzeige Anzeige

Instagram / tishcyruspurcell Tish Cyrus und Dominic Purcell

Anzeige Anzeige

Instagram / tishcyruspurcell Noah Cyrus und Tish Cyrus

Anzeige Anzeige