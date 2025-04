Elizabeth Hurley will Billy Rays Familienfehde schlichten

Ein neues Promi-Pärchen sorgt für Schlagzeilen: Über die Osterfeiertage machten Elizabeth Hurley (59) und Billy Ray Cyrus (63) ihre Beziehung offiziell. Wie lange die beiden schon liiert sind, verrieten sie dabei nicht. Die Schauspielerin scheint dem Countrymusiker allerdings sehr gutzutun und möchte offenbar Ruhe in sein von Drama geprägtes Leben bringen. Wie ein Insider gegenüber The Sun verrät, animiere Liz ihren Partner dazu, sich wieder seinen Kindern anzunähern: "Liz hat ihn ermutigt, die zerrüttete Beziehung zu seiner Tochter Miley (32) und seinen anderen Kindern zu verbessern." Die Britin, die ihrem Sohn Damian (23) besonders nahesteht, sieht in ihrer harmonischen Verbindung zu ihrem einzigen Kind offenbar eine Inspiration, um Billy zu helfen.

Berichten zufolge habe die Familie des 63-Jährigen nicht über seine Beziehung Bescheid gewusst. Und ein Mitglied soll von den Liebes-News wohl auch gar nicht begeistert sein – Miley! "Sie meidet ihren Vater so gut es geht. Sie wird darüber nicht glücklich sein. Sie bringt gerade ein Album und einen Film heraus, und das wird alles überschattet!", schilderte eine Quelle gegenüber New Idea. Weder die Sängerin noch ihre Geschwister Noah (25), Trace (36), Braison (30) oder Brandi (37) haben sich bisher offiziell zu Liz und Billy Rays Beziehung geäußert.

Ob es Billy Ray mit Liz' Unterstützung endlich schafft, die Beziehung zu seinen Töchtern und Söhnen wieder zu kitten? Erste Annäherungsversuche hat er jedenfalls schon unternommen. Ende März schwärmte er auf Instagram über die neuesten Musikprojekte seiner Töchter Miley und Noah. "Herzlichen Glückwunsch, Mädels. Gut gemacht. Ich bin so verdammt stolz auf euch beide. Ich weine gerade, während ich das schreibe. Gott sei Dank könnt ihr mich nicht sehen. Habt viel Spaß und seid glücklich!", schrieb er ganz ergriffen unter eine Fotocollage der beiden. Bleibt abzuwarten, ob Billy Rays Bemühungen Früchte tragen werden.

Getty Images Miley und Billy Ray Cyrus, 2008

Larry Busacca/Getty Images Tish, Braison, Noah, Billy Ray, Brandi und Miley Cyrus

