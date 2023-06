Feinschmecker? Das isst Gülcan Kamps' Kind am liebsten

Gülcan Kamps (40) packt über die Vorlieben ihres Kindes aus! Die deutsche Fernsehmoderatorin ist Ende 2021 zum ersten Mal Mama geworden. Seitdem teilt die Schauspielerin gerne ihren Alltag mit Kind mit ihrer Community im Netz: So spricht sie auch über das Thema Essen, das ihr ganz schöne Schwierigkeiten bereitete. Doch jetzt ist der kleine Schatz offenbar ein richtiger Gourmet geworden: Gülcans Nachwuchs liebt Trüffel-Ei zum Frühstück!

In ihrer Instragram-Story verrät die ehemalige Viva-Moderatorin: "Am Anfang hat bei uns nicht geklappt. Mein Kind hat nichts gegessen und das ganze drei Monate. Ich habe einfach durchgehalten, jeden Tag immer wieder was Gutes angeboten." Das Lieblingsgericht ihres Kindes hat die 40-Jährige nun endlich entdeckt: Trüffel-Ei. "Schatzi hat es probiert und fand es so lecker", berichtet Gülcan ihrer Community.

Ihre Follower versucht die 40-Jährige zu ermutigen und appelliert an die Mamis: "Bleibt einfach am Ball und versucht, eurem Kind einfach das zu geben, was ihr auch auf dem Tisch habt."

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

Wehnert, Matthias / ActionPress Gülcan Kamps im September 2022 in Leipzig

