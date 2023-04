Will wieder Mama werden: Gülcan Kamps versucht abzustillen!

Gülcan Kamps (40) hat ganz konkrete Pläne! Die TV-Moderatorin ist Ende 2021 erstmals Mutter geworden. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Sebastian Kamps erfreut sie sich total an ihrem Nachwuchs. Auf Social Media gibt sie immer wieder Einblicke in ihren Mama-Alltag – nun plauderte sie sogar aus: Die Viva-Bekanntheit möchte wieder schwanger werden. Darauf scheint sie sich auch vorzubereiten: Gülcan stillt noch ihr erstes Kind – will jetzt aber abstillen!

"Mein Schatz ist mittlerweile fast 1,5 Jahre und wird nach wie vor sehr viel gestillt plus Beikost!", erklärt sie unter einem Instagram-Beitrag und führt aus: "Aber wir möchten ein zweites Kind (vor allem für unser erstes Kind) und mein Frauenarzt hat mir dringend empfohlen, abgestillt zu haben, bevor ich wieder schwanger werde." Gülcan ist so offen gegenüber ihren Followern, da sie auch auf Tipps hofft.

Sie wisse zwar, dass jede Stillbeziehung individuell ist – aber ihre Fans hätten Gülcan schon oft geholfen. Allgemein zeigt sie sich sehr ehrlich im Netz, auch in Bezug auf ihren Kinderwunsch: "Ich wünsche mir für meinen Schatz einen kleinen Partner in Crime, weil wir ein Kind haben, dass so gerne mit älteren Kids spielt und jüngere kuschelt und füttert."

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im März 2023

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im August 2022

