Loris Karius' Freundin Diletta relaxt schwanger am Strand

Loris Karius (30) und Diletta Leotta (31) können wohl schon bald ihren Spross im Arm halten! Der Fußballer und die italienische Sportmoderatorin machten Anfang dieses Jahres ihre Beziehung öffentlich. Nur wenige Wochen später legten sie noch einen drauf: Seit März ist bekannt, dass sie gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Allzu lange müssen sich die beiden offenbar auch nicht mehr gedulden: Diletta entspannte jetzt hochschwanger am Strand!

In der italienischen Ortschaft Forte dei Marmi wurde die DAZN-Moderatorin jetzt von Paparazzi abgelichtet. Auf den Bildern ist zu sehen, wie die werdende Mama einen Tag am Strand mit ihren Freunden verbringt und sich im Meer abkühlt. In einem hautfarbenen, glitzernden Bikini genießt die Blondine die Sonne – ihr deutlich sichtbarer Babybauch kommt dabei besonders gut zur Geltung.

Doch wo ist eigentlich der Fußballer abgeblieben? Höchstwahrscheinlich befindet er sich nicht einmal in Italien, denn er und seine Liebste führen eine Fernbeziehung, da er bei einem englischen Verein spielt. "Newcastle ist sehr unangenehm, da es keine Direktflüge gibt, weder über Paris noch über Amsterdam", hatte die Beauty in einem Interview mit der italienischen Zeitung Corriere della Sera zugegeben.

MEGA / PHOTOPRESS Diletta Leotta im Juni 2023

MEGA / PHOTOPRESS Diletta Leotta, Freundin von Loris Karius

Instagram / dilettaleotta Diletta Leotta und Loris Karius

