Mittelschule beendet: Teresa Giudice ist stolz auf Tochter

Teresa Giudice (51) feiert einen Meilenstein im Leben ihrer Tochter Audriana! Zusammen mit ihrem Ex-Mann Joe Giudice (51), mit dem er zwanzig Jahre lang verheiratet war, hat der Real Housewives of New Jersey-Star vier Töchter. Gia, der älteste Nachwuchs der TV-Bekanntheit, hat gerade erst ihren College-Abschluss in Strafjustiz in der Tasche – und nun feiert auch das Nesthäkchen Audriana einen großen Schritt: Teresas Jüngste kommt jetzt auf die Highschool!

Auf Instagram zelebriert die 51-Jährige den Abschluss ihrer Tochter auf der Mittelschule. "Ich bin so stolz auf meine Audriana, dass sie die achte Klasse abgeschlossen hat und in die Highschool geht. Mach das Beste aus den nächsten vier Jahren. Ich liebe dich so sehr!", freut Teresa sich unter Fotos von Audriana auf ihrer Abschlussfeier. Den besonderen Tag beging die 13-Jährige in einem kurzen weißen Kleid und weißen High Heels, ihre braune Mähne fiel in Wellen über ihre Schultern.

In den Kommentaren können die Fans Teresas Stolz auf den Abschluss zwar teilen – mit Audrianas Styling sind sie allerdings nicht unbedingt einverstanden. "Achte Klasse, ist das dein Ernst? Sie sieht aus wie 25. Lass sie ein Kind sein! Das ist nicht richtig", "So muss sie sich in der achten Klasse nicht kleiden" und "So viel Make-up an einem Kind, das noch nicht mal auf der Highschool ist?", sind nur einige der erzürnten Kommentare.

Anzeige

Instagram / teresagiudice Teresa Giudices Tochter Audriana bei ihrem Mittelschulabschluss 2023

Anzeige

Instagram / teresagiudice Teresa Giudice, TV-Star

Anzeige

Instagram / teresagiudice Teresa Giudice mit ihren Töchtern bei ihrem Jungesellenabschied, August 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de