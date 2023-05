Teresa Giudice' Tochter Gia macht ihren College-Abschluss

Gia Giudice hat einen weiteren Meilenstein in ihrem Leben erreicht. Teresa Giudice (50) sorgt vor allem durch ihr Liebesleben für Schlagzeilen. Aber auch mit ihrem Aussehen macht die "The Real Housewives of New Jersey"-Beauty immer wieder von sich reden. 2020 legte die vierfache Mutter sich zum Beispiel für eine zweite Brust-OP unters Messer. Fans versicherten ihr sogar, dass sie aussähe wie ihre Tochter Gia. Die macht nun allerdings mit anderen Schlagzeilen auf sich aufmerksam.

Die 22-Jährige schloss am Montag ihr Studium an der Rutgers University mit einem Abschluss in Strafjustiz ab. Der"Real Housewives of New Jersey"-Star schwärmte auf Instagram von ihrer Leistung mit einem süßen Foto von Gia. "Ich bin so stolz auf meine hingebungsvolle und intelligente Tochter Gia, dass sie ihren Abschluss an einer renommierten Universität gemacht hat – ein großer Meilenstein im Leben", begann Teresa. "Zu sehen, wie du das College abschließt, ist einer der schönsten Momente in meinem Leben. Du hast deinen Schwestern definitiv den Weg zum Erfolg geebnet und bist eine Inspiration für sie und mich."

Gia äußerte zuvor bereits den Wunsch, Jura zu studieren, nachdem sie aus erster Hand miterlebt hatte, wie ihr Vater Joe Giudice (50) aus den USA abgeschoben wurde. "Ich bin in meinem letzten Jahr an der Rutgers University. Und nach meinem Abschluss verfolge ich meinen Traum, ein Jurastudium zu absolvieren", sagte sie im Januar gegenüber BravoTV.com.

