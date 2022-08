"Real Housewives"-Star Teresa Giudice hat Luis geheiratet!

Teresa Giudice (50) hat Ja gesagt! 2020 lernte die Real Housewives of New Jersey -Bekanntheit nach der Scheidung von Joe Giudice (50), mit dem sie zuvor 20 Jahre lang verheiratet war, ihren neuen Partner Luis Ruelas kennen. Nach rund einem Jahr Beziehung hielt der am Strand in Griechenland ganz romantisch um ihre Hand an, sogar ein Feuerwerk organisierte er für seine Liebste. Jetzt haben Teresa und Luis ähnlich pompös geheiratet!

Wie People berichtet, gaben die beiden sich vor 220 Gästen in einer aufwendigen Zeremonie in einem Park in New Jersey das Jawort. Das Brautpaar passte sich mit seinen Outfits auch perfekt an die luxuriöse Umgebung an: Die 50-Jährige trug ein eng anliegendes Hochzeitskleid mit Netzhandschuhen und komplementierte ihren Look mit einer verzierten Krone und einem langen Schleier. Ihr Ehemann schritt in einem schwarzen Smoking vor den Altar.

Doch auch die Gästeliste der Veranstaltung konnte sich sehen lassen. Wie schon beim Junggesellenabschied waren auch Teresas Serien-Kolleginnen mit von der Partie. Dolores Catania und Jennifer Aydin waren gemeinsam mit den Töchtern der 50-Jährigen aus ihrer vorherigen Ehe sogar die Brautjungfern. Angeblich soll die Hochzeit auch für eine Spin-off-Show gefilmt worden sein.

Splash News Teresa Giudice an ihrer Hochzeit, August 2022

Splash News Teresa Giudice auf dem Weg zu ihrer Hochzeit

Instagram / teresagiudice Teresa Giudice mit ihren Töchtern bei ihrem Jungesellenabschied, August 2022

