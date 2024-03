Steht Ehe von Teresa Giudice wegen Geldsorgen vor dem Aus?

Trotz dieser neuen Entwicklungen sollen Teresa Giudice (51) und ihr Partner weiterhin total verliebt ineinander sein. Die "The Real Housewives of New Jersey"-Bekanntheit und Luis "Louie" Ruelas hatten sich Anfang August 2022 das Jawort gegeben. Durch einen neuen Trailer ihrer TV-Show kam allerdings ans Licht, dass das Ehepaar finanzielle Probleme hat. Doch die zwei sollen sich trotz ihrer Geldsorgen weiterhin sehr nahestehen! Denn Insider plauderten gegenüber Page Six aus: "Teresa und Louie sind umwerfend und sehr glücklich in ihrer Liebesblase."

Doch die Co-Stars des TV-Gesichts scheinen da anderer Meinung zu sein. In der Vorschau ist zu sehen, wie Danielle Cabral behauptet: "Teresa ist verzweifelt, weil im Haus viel Unruhe herrscht." Eine weitere Kollegin meint: "Louie hat [Teresas] Geld verprasst." Auch die Freunde der 51-Jährigen machen sich Sorgen um sie und erklären: "Ihr geht es nicht gut." Ein anderer Ausschnitt zeigt Teresa und ihren Mann bei einer Auseinandersetzung. Teresa wolle Louie verklickern, "dass es nicht besser wird", woraufhin dieser das Gespräch abbricht und den Raum verlässt.

Es bleibt abzuwarten, ob die Ehe dem Ganzen standhält oder Teresa und Louie getrennte Wege gehen werden. Fans meinen zu wissen, dass die beiden nicht mehr allzu lange ein Paar bleiben werden. Denn vor einigen Monaten kam es im Netz zu Gerüchten, dass zwischen ihnen alles aus und vorbei sei, da sie kaum Zeit miteinander verbrachten. Teresa reagierte auf die Spekulationen und beteuerte im Februar im Podcast "Namaste B$tches": "Louie und ich lassen uns nicht scheiden und ich darf einen Mädelsausflug machen. Wir müssen nicht 24/7 zusammen sein."

Getty Images Louie Ruelas und Teresa Giudice bei den MTV Movie & TV Awards 2022

Instagram / teresagiudice Louie Ruelas und Teresa Giudice am Valentinstag 2024

