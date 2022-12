Balenciaga-Skandal: Teresa Giudice schämt sich für ihr Bild

Die Luxusmarke Balenciaga ist seit wenigen Wochen nun schon in aller Munde. Denn die hatte nach einer Kampagne, in der Kinder BDSM-Teddys in den Händen halten, einen mächtigen Shitstorm kassiert. Zahlreiche Promis haben sich bereits von dem Label distanziert. Die "The Real Housewives of New Jersey"-Bekanntheit Teresa Giudice (50) teilte im Netz allerdings kürzlich ein Bild aus Paris, auf dem sie einen Pullover der Marke trägt. Teresa habe von dem Skandal jedoch gar nichts mitbekommen!

"Ich habe mich geschämt", beichtete die Fernsehpersönlichkeit jetzt in ihrem Podcast "Namaste B$tches". Während ihres Paris-Trips sei sie nicht in den sozialen Medien unterwegs gewesen und habe dabei nichts von dem Skandal rund um die Luxusmarke mitbekommen. "Ich wusste es nicht", verteidigt sich der Reality-Star. Mittlerweile wurde das Bild gelöscht.

Begleitet auf ihre Reise wurde Teresa von ihrem Ehemann Luis Ruelas. Erst im August hatten sich die beiden bei einer aufwendigen Zeremonie in New Jersey das Jawort gegeben. Eingeladen waren dafür auch ihre Serien-Kolleginnen. Wie People berichtete, sei die Hochzeit angeblich für eine Spin-off-Show von "The Real Housewives of New Jersey" gefilmt worden.

Getty Images Teresa Giudice, 2022

Instagram / teresagiudice Teresa Giudice, "The Real Housewives of New Jersey"-Star

Splash News Teresa Giudice und ihr Ehemann an ihrer Hochzeit, August 2022

