"Echter Swiftie": Teresa Guidice schwärmt von Taylor Swift!

Teresa Giudice (51) hat Taylor Swift (34) offenbar ins Herz geschlossen! Das verrät die Fernsehpersönlichkeit in einer aktuellen Folge der "The Talk"-Show. In dieser sinniert die Real Housewives of New Jersey"-Bekanntheit über ihr Treffen mit der Sängerin im VIP-Bereich des diesjährigen Coachella-Musikfestivals. "Ich muss sagen, Taylor Swift war so süß!", schwärmt die US-Amerikanerin und fügt hinzu: "Ich bin inzwischen ein echter Swiftie! Ich bin ein richtiger Fan. Sie war so ein Schatz, das war sie wirklich!"

Während des Festivals bat die 51-Jährige Taylor um ein gemeinsames Selfie. Daraufhin zückte ihr Ehemann Luis Ruelas sogleich die Kamera und verewigte den denkwürdigen Moment. Den Schnappschuss veröffentlichte das Ehepaar damals auf Instagram und überraschte die User des Onlineportals. "Zwei Queen Ts!", kommentierte ein Fan unter anderem das Foto und ein weiterer schrieb: "Ich wäre gestorben! Ich liebe, liebe, liebe Taylor Swift!"

Mit ihrem Luis ist Teresa bereits seit Sommer 2022 verheiratet. An ihrem besonderen Tag ließ es das Paar damals mächtig krachen! Das Jawort gaben sich die zwei in einem Park in New Jersey. Rund 220 Gäste feierten die Liebe der beiden mit ihnen. Darunter befanden sich unter anderem auch die Serien-Kolleginnen von Joe Giudices (51) Ex sowie ihre Töchter.

Instagram / teresagiudice Luis Ruelas mit seiner Ehefrau Teresa Giudice, im April 2024

Instagram / teresagiudice Teresa Giudice mit ihren Töchtern bei ihrem Jungesellenabschied, August 2022

