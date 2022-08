Vor Hochzeit: Teresa Giudice feiert mit ihren Brautjungfern

Teresa Giudice (50) ist in guter Gesellschaft. Seit gut zwei Jahren geht der "Real Housewives Of New Jersey"-Star mit seinem Partner Luis Ruelas durchs Leben. Im vergangenen Oktober hielt der dann sogar um die Hand seiner Liebsten an. Doch bevor die beiden Turteltauben sich das Jawort geben, feierte die Braut in spe erst noch ihre Brautparty. Mit dabei waren auch Teresas Serien-Kolleginnen.

Wie ihre Freundinnen auf ihren Instagram-Profilen teilten, hat die 50-Jährige am Samstag eine schicke Junggesellenparty genossen. Auf Bildern von dem Abend posieren sie und ihre Kolleginnen vor einer mit Rosen verkleideten Wand. Zu den anwesenden Schauspielerinnen zählten Dolores Catania und Jennifer Aydin, die ihr auch beide im Netz gratulierten. Während Dolores ihrer Freundin einen "Glücksregen" wünschte, schrieb Jennifer: "Ich liebe es, deine glücklichsten Momente mit dir zu feiern."

Zu diesem schönen Anlass entschied sich Tessa für ein weißes, trägerloses Kleid und ein Paar weiße High Heels. Ihre lange braune Mähne fiel ihr in Locken lässig über die Schultern. Passend zu ihrem Auftritt ganz in Weiß, durfte natürlich auch ihr funkelnder Verlobungsring nicht fehlen.

Instagram / jenniferaydin Jennifer Aydin und Teresa Giudice, "Real Housewives Of New Jersey"-Stars

Instagram / dolorescatania Dolores Catania, Teresa Giudice und Jennifer Aydin mit ihrer Tochter

Instagram / teresagiudice Luis Ruelas und Teresa Giudice im September 2021

