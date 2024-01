Nach Gefängnis: Teresa Giudice inszenierte Entlassungsfotos!

Sie wollte sich etwas dazuverdienen! Teresa Giudice (51) wurde im Jahr 2009 durch die Reality-TV-Show The Real Housewives of New Jersey bekannt. Doch das Drama ihres Lebens ging über die Sendung hinaus. Die US-Amerikanerin mit italienischen Wurzeln und ihr damaliger Ehemann Joe Giudice (51) wurden im Jahr 2015 wegen mehrfachen Betrugs schuldig gesprochen. Nach elf Monaten Haftstrafe durfte Teresa das Gefängnis verlassen – und sogar aus ihrer Entlassung schlug sie Kapital!

Vergangene Woche war das TV-Sternchen im "Hollywood Raw Podcast" zu Gast und gab Einblicke in ihre Zeit hinter Gittern. "Das einzige Mal, dass ich einen Deal mit Paparazzi gemacht habe, war, als ich aus dem Gefängnis kam", verriet die 51-Jährige. Während sie im Gefängnis saß, gelang es der Reality-Bekanntheit, einen Deal mit People für die exklusiven Fotos abzuschließen. "Ich dachte mir: 'Wenn sie es ohnehin machen, kann ich auch gleich Geld damit verdienen'", begründete sie ihre damalige Entscheidung. Wie viel sie mit den Bildern verdiente, hat sie nicht verraten.

Nachdem auch ihr damaliger Ehemann Joe aus der Haft entlassen wurde, folgte nur kurz darauf das Ehe-Aus. Mittlerweile ist der "The Real Housewives of New Jersey"-Star wieder unter der Haube. Im August 2022 gaben sich die 51-Jährige und Luis Ruelas das Jawort.

Anzeige

Instagram / joe.giudice Joe Giudice, Juli 2021

Anzeige

Instagram / teresagiudice Teresa Giudice, TV-Star

Anzeige

Instagram / teresagiudice Luis Ruelas und Teresa Giudice im September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de