Teresa Giudice und Luis haben Schulden in Millionenhöhe

Teresa Giudice (52) und ihr Ehemann Luis Ruelas stehen wegen Steuerschulden in Millionenhöhe erneut in den Schlagzeilen. Die Reality-TV-Persönlichkeit aus "The Real Housewives of New Jersey" schuldet laut Dokumenten, die People vorliegen, mehr als 300.000 Dollar (ca. 277.000 Euro) an Steuern, während sich die Schulden ihres Mannes auf über 2,5 Millionen Dollar (ca. 2,3 Millionen Euro) belaufen sollen. Das Paar, das seit 2022 verheiratet ist, sieht sich somit einer Gesamtschuld von rund 3 Millionen Dollar gegenüber. Besonders pikant: Bereits im Dezember 2024 war Luis eine weitere Steuerforderung über 163.000 Dollar (rund 150.000 Euro) auferlegt worden, die offenbar noch nicht beglichen ist. Trotz dieser Zahlen schweigen die beiden bislang zu den Vorwürfen.

Die Steuerprobleme sind nicht das erste Mal, dass Teresa sich mit finanziellen Schwierigkeiten konfrontiert sieht. Bereits 2015 verbrachte sie 11 Monate im Gefängnis, nachdem sie und ihr Ex-Mann Joe Giudice (52) wegen Steuerhinterziehung sowie Bank- und Insolvenzbetrug verurteilt worden waren. Während Teresa beteuert, damals lediglich unwissentlich Dokumente unterzeichnet zu haben, lastet auf ihr auch diese neue Schuldenkrise. Ihre Fans und Kritiker werfen ihr unter einem Instagram-Post vor, aus ihren bisherigen Erfahrungen keine Lehren gezogen zu haben. Besonders die Entscheidung, vor ihrer Hochzeit mit Luis auf einen Ehevertrag zu verzichten, sorgt für zusätzliche Spekulationen um ihre finanzielle Sicherheit.

Die turbulenten Beziehungen und finanziellen Herausforderungen begleiten Teresa bereits seit Jahren und prägen ebenso die Erzählungen um das Reality-TV-Format "The Real Housewives of New Jersey". In der Vergangenheit wurden Spekulationen laut, ob Luis für Teresas finanzielle Probleme mitverantwortlich sei – ein Thema, das auch unter ihren Co-Stars intensiv diskutiert wurde. "Luis hat [Teresas] Geld verprasst", behauptete ihre Reality-TV-Kollegin Margaret Josephs bereits vor rund einem Jahr in der Show. "Ihr geht es nicht gut", berichtete ein weiterer Freund der TV-Bekanntheit.

Getty Images Teresa Giudice, TV-Bekanntheit

Getty Images Luis Ruelas und Teresa Giudice im Juni 2022

