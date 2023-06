"Ruby taucht ab"-Regisseur will Mädchen durch Film ermutigen

Kirk DeMicco (54) will eine Message überbringen! Der Journalist war in der Vergangenheit schon häufiger im Film-Business aufgetaucht. Besonders animierte Kinderfilme scheinen es dem US-Amerikaner angetan zu haben: 2013 hatte er beispielsweise das Drehbuch für den Film "Die Croots" geschrieben und außerdem Regie geführt. Nun erscheint sein neuestes Werk "Ruby taucht ab" – und dabei ist Kirk eine Sache besonders wichtig, wie er Promiflash verrät!

"Ich habe selbst eine zehnjährige Tochter und ich denke, dass diese Art von Geschichte Mädchen jeden Alters ermutigt, so aufrecht zu stehen und so stolz zu sein, so viel Licht zu haben, so stark zu sein wie du willst", schwärmt der 54-Jährige gegenüber Promiflash. Doch das ist nicht alles, was er vermitteln möchte! "Er soll ermutigen, keine Angst zu haben, zu zeigen, wer du bist und deine Macht zu entdecken", erklärt er.

"Ich denke, wir waren in der Lage, diesem Film epische Ausmaße und eine epische Tragweite zu verleihen", freut sich Kirk. Der Film vermittle auch ein besonderes Teenage-Feeling, findet er. "Eine besondere Herausforderung war es, dem traditionellen Monster einen speziellen Twist zu geben, der schön und erstrebenswert ist", berichtet der Schriftsteller weiter. Damit glaube er, eine schöne Botschaft für Mädchen geschaffen zu haben.

Getty Images Kirk DeMicco, Januar 2014

Getty Images Kirk DeMicco, Journalist

Getty Images Kirk DeMicco, Autor

