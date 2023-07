Regisseur verrät: Bekommt "Ruby taucht ab" eine Fortsetzung?

Wird das Universum von "Ruby taucht ab" erweitert? Seit vergangener Woche läuft der Animationsfilm nun schon auf der großen Leinwand und begeistert die ganze Familie. Für den Streifen leihen unter anderem die US-amerikanischen Schauspielerinnen Lana Condor (26), Annie Murphy (36) und Jane Fonda (85) den Charakteren ihre Stimmen. Regisseur ist Kirk DeMicco (54). Im Promiflash-Interview plaudert Kirk nun aus dem Nähkästchen: Wird "Ruby taucht ab" eine Fortsetzung bekommen?

Im Gespräch mit Promiflash zeigt sich der künstlerische Leiter zuversichtlich, dass das Universum des Animationsabenteuers durchaus Potenzial für weitere Geschichten habe! "Die Tatsache, dass es viele andere Monster im Meer gibt, die Ruby eventuell schützen muss [...], ist eine gute Vorlage für eine Weiterführung", äußert sich Kirk. Der 54-Jährige drücke die Daumen, dass sich diese Möglichkeit ergebe. "Wir würden gerne mehr machen", fügt er hinzu.

Insbesondere eine Szene am Ende vermittelt laut Kirk eine starke Botschaft. Darin wird Ruby von ihrem Onkel erklärt, dass es nun an ihr liege, sich zu entscheiden. "Denn Ruby war zwischen wirklich starken Frauen gefangen. Ihrer besten Freundin, ihrer Feindin, ihrer Mutter und ihrer Großmutter. Sie hatten klare Vorstellungen davon, wie sie ihr Leben leben soll. Jetzt liegt es an Ruby, ihren weiteren Weg zu entscheiden", erzählt der Regisseur. Damit wolle er Mädchen jeden Alters ermutigen.

Getty Images Kirk DeMicco und Annie Murphy bei der Premiere von "Ruby taucht ab"

Getty Images Kirk DeMicco, Regisseur

Getty Images Kirk DeMicco, Autor

