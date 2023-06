Louis Tomlinsons Schwester Phoebe verrät das Babygeschlecht!

Auf was darf sich Phoebe Tomlinson freuen? Die kleine Schwester von dem One Direction-Star Louis Tomlinson (31) machte vor wenigen Wochen öffentlich, dass sie zum ersten Mal ein Kind bekommt. Mit zarten 19 Jahren darf sie sich schon in diesem Winter gemeinsam mit ihrem Partner über den neuen Familienzuwachs freuen. Jetzt enthüllt Phoebe auch endlich das Geschlecht ihres ersten Babys!

Auf TikTok teilt die Britin ein emotionales Video, in dem sie mit ihrem Freund einen großen schwarzen Luftballon platzen lässt. Und aus ihm fällt hellblaues Konfetti – sie bekommt also einen Sohn! "Der kleine Junge, den wir uns erträumt haben. Wir können es kaum erwarten, unseren kleinen Sohn kennenzulernen!", betitelt Phoebe den Post.

Erst kürzlich hatte ein Fan die Influencerin gefragt, ob die Schwangerschaft etwas Besonderes für Phoebe sei – schließlich war ihre verstorbene Mutter Johanna auch mit 19 schwanger gewesen. "Es ist so besonders... es ist alles, was ich mir je gewünscht habe!", schwärmte Phoebe daraufhin.

Anzeige

Getty Images Louis Tomlinson, 2019

Anzeige

TikTok / phoebertomlinson Phoebe Tomlinson bei der Gender-Reveal-Party

Anzeige

Instagram / thephoebetomlinson Phoebe Tomlinson mit ihrem wachsenden Babybauch

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de