Schwanger mit 19: Wollte Phoebe Tomlinson ein Baby haben?

War es ein Wunschkind? Der One-Direction-Star Louis Tomlinson (31) hat insgesamt sechs Geschwister. Jetzt bekommt die Familie des britischen Sängers neuen Zuwachs, denn seine 19-jährige Schwester Phoebe Tomlinson erwartet ihr erstes Baby. Bereits diesen Winter soll es so weit sein, verkündet die werdende Mama im Netz mit einem süßen Video. Aber hat sich Phoebe gewünscht, in so jungen Jahren schwanger zu werden?

Einer ihrer 1,1 Millionen Follower auf Instagram fragt die Influencerin nämlich: "Ist es etwas Besonderes, im gleichen Alter wie ihre Mutter zum ersten Mal schwanger zu sein?" Darauf hat Phoebe eine eindeutige Antwort: "Es ist so besonders.... es ist alles, was ich mir je gewünscht habe!", schwärmt sie.

Die freudigen Baby-Nachrichten kommen nach einer Reihe von herzzerreißenden Familientragödien: Nach dem Verlust ihrer Mutter Johannah Deakin im Dezember 2016 erlitt die Familie einen weiteren Schicksalsschlag, als ihre Schwester Félicité Tomlinson (✝18) im März 2019 im Alter von nur 18 Jahren versehentlich an einer Überdosis Schmerzmitteln starb. Johannah hingegen verlor den Kampf gegen Leukämie.

Getty Images Louis Tomlinson, Sänger

Instagram / thephoebetomlinson Phoebe Tomlinson, Model

Getty Images Louis Tomlinson und seine Mutter Johannah

