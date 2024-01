Geburt verzögert: Phoebe Tomlinson hat Angst vor Einleitung

Die Geburt ihres Babys lässt auf sich warten! Phoebe Tomlinson überraschte ihre Fans im vergangenen Juni mit einem süßen Geheimnis: Mit gerade einmal 19 Jahren erwartet die Schwester von One Direction-Star Louis Tomlinson (32) ihr erstes Kind. Zusammen mit ihrem Partner freut sie sich auf ein kleines Mädchen – doch inzwischen ist sie schon fünf Tage über dem errechneten Geburtstermin! Phoebe hat große Angst, dass die Geburt eingeleitet werden muss.

Eigentlich hatte das Baby schon im vergangenen Jahr zur Welt kommen sollen – jetzt ist es immer noch nicht da. "Ich werde von Tag zu Tag nervöser, weil ich nicht will, dass die Geburt eingeleitet werden muss!", verrät Phoebe ihren Fans auf Instagram ehrlich. Deswegen hoffe sie jeden Tag, dass die Wehen endlich einsetzen – die Influencerin sei inzwischen "extrem müde" und könne die Tritte ihres ungeborenen Kindes kaum mehr ertragen.

Zumindest mit ihrem Babybauch scheint sich die junge Mutter aber pudelwohl zu fühlen. Immer wieder setzt Phoebe ihre große Kugel in knappen Dessous in Szene. Auch bei ihrer Babyshower präsentierte sie ihre Körpermitte stolz in einem bauchfreien Oberteil.

Instagram / thephoebetomlinson Phoebe Tomlinson, Influencerin

Instagram / thephoebetomlinson Phoebe Tomlinson im November 2023

Instagram / thephoebetomlinson Phoebe Tomlinson bei ihrer Babyshower, November 2023

