Félicité Tomlinsons Familie bricht ihr Schweigen. Am vergangenen Mittwoch wurde bekannt, dass die Halbschwester von Popstar Louis Tomlinson (27) nach einem Herzinfarkt verstorben ist – die angehende Designerin wurde gerade einmal 18 Jahre alt. Ein schwerer Schlag für den Sänger und seine Liebsten, die erst 2016 Mutter Johannah an Krebs verloren haben. Nun meldeten sich Félicités jüngere Zwillingsschwestern bestürzt mit rührenden Tributen zu Wort.

Am Sonntagnachmittag postete Daisy Tomlinson auf Instagram ein Foto, das sie, ihre Twin-Sis Phoebe und die älteren Schwestern Félicité und Lottie (20) in Kindertagen zeigt. Keine Worte könnten erklären, wie es ihr gehe, schrieb sie zu dem Bild. Erst kürzlich habe sie bis in die Nacht hinein mit "Fizzie" auf dem Sofa gesessen und über aufregende Zukunftspläne gesprochen. "Ich habe dich weggestoßen, als du mich knuddeln wolltest – ich dachte, ich hätte noch so viele Gelegenheiten, das zu tun. Ich würde dich Millionen Mal knuddeln, wenn du noch hier wärst, um mich vor dieser grausamen Welt zu beschützen", erklärte die 14-Jährige traurig.

Wenige Stunden später meldete sich Daisys Zwillingsschwester Phoebe zu Wort. Auch sie postete ein Kinderfoto, auf dem Félicité zu sehen ist. "Du und Mama werden einen Platz in meinem Herzen haben, bis ich sterbe. Bitte sag mir, du wachst über uns und dass du immer daran denken wirst, wie wir alle zusammen gelacht haben. [...] Mami brauchte dich und du hast sie verzweifelt gebraucht. Ich bin froh, dass ihr nun zusammen seid und du ihre Füße massieren kannst, wie du es immer getan hast", schrieb Phoebe.

Die beiden Schwestern, Lottie und Félicité stammen aus Johannah Deakins zweiter Ehe mit Mark Tomlinson, der Louis' Stiefvater ist. Der Sänger hat noch zwei weitere Halb-Zwillingsgeschwister mütterlicherseits und eine Halbschwester väterlicherseits. Zu seinem leiblichen Vater hat der One Direction-Star aktuell keinen Kontakt.

Instagram / the.daisytomlinson Charlotte, Phoebe, Daisy und Félicité Tomlinson als Kinder

Anzeige

Instagram / the.daisytomlinson Daisy und Phoebe Tomlinson

Anzeige

Instagram / felicitegrace Félicité Tomlinson und ihr Bruder Louis Tomlinson

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de