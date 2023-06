Louis Tomlinsons Schwester Phoebe (19) erwartet erstes Baby!

Er wird erneut Onkel! Der One Direction-Sänger Louis Tomlinson (31) ist ein echter Familienmensch. Mütterlicherseits hat der Musiker sechs jüngere Halbgeschwister: Lottie (24), Félicité (✝18), die Zwillinge Phoebe und Daisy sowie die Zwillinge Doris und Ernest. Allerdings musste der 31-Jährige schon zwei schmerzhafte Verluste durchstehen – 2019 verstarb seine Mutter und nur drei Jahre später seine Schwester Félicité. Doch nun erwartet seine Familie erfreulichen Zuwachs: Louis' Schwester Phoebe ist zum ersten Mal schwanger!

Seine 19-jährige Schwester Phoebe teilt ihren 1,1 Millionen Followern auf Instagram mit, ihr erstes Baby zu bekommen! "Unser kleines Wunder, das diesen Winter zu uns kommt", schreibt sie unter das erfreuliche Reel. Im Video zeigt die Influencerin neben dem positiven Schwangerschaftstest auch erste Reaktionen von Familie und Freunden, ein Ultraschallbild sowie ihre wachsende Babykugel. Den Namen des Kindes gab das Model auch schon preis: Varley.

Die Fans der werdenden Mama sind bei solch süßen News jedenfalls ganz aus dem Häuschen. "Phoebe, Glückwunsch an dich – ich bin so gespannt" oder "Oh mein Gott, ich weine! Herzlichen Glückwunsch!", lauten nur einige der Glückwünsche in der Kommentarspalte. Ihr großer Bruder Louis reagiert bislang noch nicht öffentlich auf das Babyglück seiner kleinen Schwester.

Instagram / thephoebetomlinson Phoebe Tomlinson mit ihrem wachsenden Babybauch

Instagram / thephoebetomlinson Phoebe Tomlinson, Influencerin

Getty Images Louis Tomlinson bei der "All of Those Voices"-Premiere

