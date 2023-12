In Dessous: Phoebe Tomlinson setzt ihren Babybauch in Szene

Phoebe Tomlinson präsentiert ihre Babykugel! Im Juni dieses Jahres überraschte die kleine Schwester von One Direction-Star Louis Tomlinson (31) ihre Fans mit einer zuckersüßen Neuigkeit: Mit 19 Jahren erwartet sie ihr erstes Kind – ein kleines Mädchen! Mittlerweile ist die Britin auch schon in den letzten Wochen ihrer Schwangerschaft. Wie groß ihr Babybauch schon ist, zeigt Phoebe nun mit sexy Aufnahmen!

Mit ihren rund 1,1 Millionen Followern teilt die Influencerin auf Instagram ein Video, auf dem sie ihren XXL-Bauch stolz in Szene setzt – und zwar in einem ziemlich hotten Look: Passend zu Weihnachten trägt Phoebe einen roten Spitzen-BH und einen Mini-String, während im Hintergrund Ariana Grandes (30) Hit "Santa Tell Me" läuft.

Allzu lange muss sich Phoebe wohl nicht mehr gedulden, bis sie ihr Töchterchen in den Armen halten kann. Anfangs rechneten sie und ihr Freund jedoch damit, einen Jungen zu bekommen. Das verkündeten die beiden auch bei einer Gender-Reveal-Party. Doch bei einer darauffolgenden Untersuchung wurde festgestellt, dass ihr Baby doch ein Mädchen wird.

Anzeige

Instagram / thephoebetomlinson Phoebe Tomlinson mit ihrem Freund bei ihrer Babyshower

Anzeige

Instagram / thephoebetomlinson Phoebe Tomlinson, Influencerin

Anzeige

TikTok / phoebertomlinson Phoebe Tomlinson bei der Gender-Reveal-Party

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de