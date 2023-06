27 Jahre jüngerer Partner: Diana Schell hat sich verlobt!

Diana Schell (52) ist so verknallt! Sie hat schon einige Liebespleiten einstecken müssen: Bei Promi Big Brother 2022 hatte die Kandidatin berichtet, eine schwierige Beziehung hinter sich zu haben. Auch beim anschließenden Dating hatte die Moderatorin kein Glück und war von potenziellen Partnern zahlreich geghostet worden. Deswegen wurde sie vorsichtig in Sachen Liebe. Doch nun präsentiert Diana ihren neuen Freund – und sie sind sogar schon verlobt!

"Alen und ich haben uns vergangenen Juni am Arbeitsplatz kennengelernt", berichtet sie Bild über ihren 27 Jahre jüngeren Liebsten. Der gebürtige New Yorker fing damals an, genau wie Diana beim Shoppingsender HSE zu arbeiten. Kurz nachdem er zum Team gestoßen war, gingen sie und Alen das erste Mal spazieren: "Da wusste ich noch nicht, wie jung er wirklich ist. Aber ich war nicht auf der Suche und es war entspannt und lustig mit ihm." Doch schon bald habe es gefunkt und der Altersunterschied sei irrelevant geworden. "Ich habe gelernt, mit mir selbst glücklich und zufrieden zu sein. Dann ist man in der richtigen Energie, dass der Richtige auf einmal einfach da ist", erklärt die 52-Jährige.

Alles scheint perfekt – deswegen überraschte Alen Diana zu Sylvester auch in der bosnischen Stadt Sarajevo mit der Verlobung. Dort will der 25-Jährige sie schon bald heiraten. "Wir können uns alles vorstellen – auch, in seiner Heimat Amerika zu leben", berichtet die TV-Bekanntheit von den gemeinsamen Zukunftsplänen. Druck wolle das Liebespaar sich aber keinen machen.

SAT.1 / Marc Rehbeck Diana Schell, "Promi Big Brother"-Kandidatin

Instagram / dianaschell_official Diana Schell im Juni 2023

Wehnert, Matthias Diana Schell im Mai 2022 in Berlin

