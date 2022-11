Wie geht es Diana Schell nach "Promi Big Brother"-Rauswurf?

Für Diana Schell (52) ist die Zeit bei Promi Big Brother abgelaufen. Seit einer Woche kämpfen einige Stars um den Sieg in der Realityshow. Doch bereits die ersten Tage hatten es total in sich: Publikumsliebling Jeremy Fragrance (33) verließ das Format freiwillig, obwohl er zuvor in das Loft ziehen durfte. Der Versicherungsdetektiv Patrick Hufen zog bereits nach nur 14 Stunden aus dem Container aus. Nun musste Diana die Sendung verlassen, allerdings geschah das nicht freiwillig. Doch wie geht es ihr nach dem Exit?

Nachdem durch das Voting der Zuschauer festgestanden hatte, dass die Moderatorin die Show verlassen muss, hat die Blondine ziemlich enttäuscht ausgesehen. Darauf sprach sie Jochen Schropp (44) im Talk danach an. "Ja, ich meine, so was bleibt natürlich nicht aus", erklärte die 52-Jährige und merkte an: "Aber ich habe tolle Menschen kennengelernt, es hat Spaß gemacht. Aber es ist natürlich schade, jetzt nicht mehr dabei zu sein.”

In der Show selbst hatte Diana versucht nachzuvollziehen, warum die Zuschauer so entschieden haben. "Vielleicht hätte ich noch mehr erzählen müssen", hatte die Moderatorin spekuliert und ihre Gedanken noch weitergesponnen: "Ich dachte, ich hätte mich sehr geöffnet."

Sat.1 Rainer Gottwald mit Diana Schell und Tanja Tischewitsch bei "Promi Big Brother"

Instagram / dianaschell_official Diana Schell im Oktober 2022

SAT.1 / Marc Rehbeck Diana Schell, "Promi Big Brother"-Kandidatin

