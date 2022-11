Diana Schell zieht bei Promi BB zu Rainer Gottwald ins Loft

Diana Schell (52) darf den Luxus genießen! Eigentlich befand sich die Homeshopping-Moderatorin bei Promi Big Brother in der Garage. Doch der große Bruder hat sich dieses Jahr einen besonderen Clou ausgedacht. Er lässt die Stars in dem Glauben, dass es dieses Jahr keinen Luxusbereich gäbe, obwohl ein großes Loft auf sie wartet. Jetzt kam Diana in den Genuss, den luxuriösen Bereich zu beziehen.

Bei "Promi Big Brother" trat Diana im Spiel "Tortenschlecken" gegen Micaela Schäfer (39) an – und verlor. Die anderen Bewohner wurden darüber informiert, dass die 52-Jährige daraufhin die Show verlassen müsse, doch sie wurde ins Loft geführt, in dem sich bereits Rainer Gottwald befand, der am Abend zuvor bei einem Spiel Letzter wurde. "Ehrlich? Oh mein Gott, das kann doch nicht wahr sein", freute sich Diana riesig über den Verbleib in der Sendung und das schicke Loft.

Katy Karrenbauer (59) wurde währenddessen vom Dachboden in die Garage befördert. Jay Khan (40), der zuvor die Garage vom Dachboden bezog, klärte die Promis bereits darüber auf, dass die beiden Bereiche sich, was die spärliche Ausstattung angeht, nicht sonderlich voneinander unterscheiden. Die Kandidaten glauben immer noch, dass es keinen dritten Luxusbereich gibt. Katy schien sich jedoch gar nicht daran zu stören. "Ich habe mir eine Werkstatt gewünscht – als alte Autoschrauberin", freute sie sich über die Garage.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 18. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Sat.1 Rainer Gottwald bei "Promi Big Brother"

SAT.1/Willi Weber Der Luxusbereich bei "Promi Big Brother" 2022

Sat.1/Willi Weber Katy Karrenbauer, Schauspielerin

