Danni Büchners Tochter Joelina bekommt Hate nach Bikini-Pic

Joelina Karabas (23) wehrt sich! Die Influencerin hat wie ihre Mutter Daniela Büchner (45) immer wieder mit Bodyshaming zu tun. Während ihrer Shopping Queen-Teilnahme im Jahr 2021 hatte sie zum Beispiel betont, sehr stolz auf ihre Kurven zu sein – von manchen Zuschauern hagelte es dafür allerdings fiese Kritik. Jüngst setzte sie ihren Body in einem Bikini in Szene. Doch auch das stieß dem ein oder anderen wohl übel auf. Jetzt macht Joelina ihren Hatern eine Ansage!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Wahl-Mallorquinerin einen Screenshot einer privaten Nachricht, die ihr ein User als Reaktion auf ihre Bikinifotos geschickt hatte. "Ich bin nicht mutig, um mich so zu zeigen, sondern es ist ein ganz normaler Bikini-Body. Ich finde es so schade, dass man heutzutage wegen seines Körpers angegriffen wird", betonte die Goodbye Deutschland-Persönlichkeit.

Anfang des Monats hatte auch Danni Bilder im Bikini geteilt und dafür gemeine Nachrichten bekommen. "Na ja, finde ich nicht sehr sehenswert" oder "Nicht alle Fotos posten! Der Arsch hatte schon bessere Zeiten", lauten nur zwei dieser Kommentare. Andere Follower zeigten sich wiederum total begeistert von den Aufnahmen. "Anzeige wegen hot", schrieb Joelina selbst.

Thomas Schröer / Future Image / ActionPress Daniela Büchner und Joelina Karabas bei dem "Sweet House of Horror 2" Event

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner im Bikini

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner im Bikini

