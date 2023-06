Im pinkfarbenen Bikini: Danni Büchner präsentiert ihren Body

Daniela Büchner (45) lässt die Hüllen fallen! Erst kürzlich machte die Goodbye Deutschland-Auswanderin mit ihrem radikalen Gewichtsverlust Schlagzeilen. Denn der regelmäßige Hass im Netz habe dazu beigetragen, dass Danni nun 15 Kilo weniger auf die Waage bringt. Dennoch lässt sich die Witwe von Jens Büchner (✝49) nicht unterkriegen und steht zu ihrem Körper. Das bewies sie nun erneut und teilte sexy Bikini-Pics.

"Hallo Sommer. Nett dich kennenzulernen", schrieb die 45-Jährige unter die zwei Schnappschüsse auf Instagram, auf denen sie sich in einem knalligen pinkfarbenen Bikini in einem Pool zeigt. Während Danni in einem Bild ihren Rücken präsentiert, posiert sie auf dem anderen Foto mit dem Gesicht zur Kamera. In den Kommentaren erntete die Auswanderin Zuspruch. "Wow, du siehst so toll aus! Ich finde es so mutig, dass du zu deinem Körper stehst", schrieb ein Fan mächtig begeistert.

Erst kürzlich erklärte die Powerfrau, dass sie ihr Leben endlich wieder in vollen Zügen genießen könne. Gegenüber VIP.de stellte Danni klar: "Ich glaube, ich habe mich noch nie so stark und so wohl in meinem Ich und in meinem Körper gefühlt." Dennoch gab die 45-Jährige auch zu: "Es gibt immer wieder Momente, in denen ich an mir zweifle und dann muss mein innerer Kreis mich aufbauen."

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner im Bikini

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, Influencerin

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner im Mai 2023

