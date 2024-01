Danni Büchners Töchter gaben ihr vor TV-Auftritt Versprechen

Sie haben einen Pakt geschlossen! Daniela Büchner (45) ist in der deutschen Reality-Landschaft schon lange keine Unbekannte mehr. In Formaten wie Promi Big Brother und dem Dschungelcamp polarisierte die TV-Persönlichkeit sehr. Ihre Töchter Joelina Karabas (24) und Jada Karabas (19) treten nun in die Fußstapfen ihrer Mutter und feiern bei Forsthaus Rampensau ihr Reality-Debüt. Doch vor ihrem TV-Antritt mussten Joelina und Jada ihrer Mutter Danni ein Versprechen geben!

"Wir sollten uns immer schön bedeckt halten, den Bikini auch unter der Dusche tragen. Kurz zusammengefasst: Nicht nackt sein und auch kein Sex!", plaudert die ältere der beiden Schwestern gegenüber Bild aus. Zudem habe die Kult-Auswanderin ihren Kindern geraten, stets ihre eigene Meinung und ihre eigenen Werte zu vertreten und sich nicht beeinflussen oder provozieren zu lassen. "Letzteres hat leider nicht so gut funktioniert", gibt Joelina ehrlich zu.

Zuvor verrieten die Schwestern im Promiflash-Interview, dass ihr Auftritt im TV nicht geplant gewesen sei: "Es war eine relativ spontane Entscheidung. Es war nicht wirklich unser größter Wunsch. Letztendlich hatten wir Lust und Zeit und haben die Chance genutzt." Ihre Mutter sei zwar nicht unbedingt begeistert gewesen, habe es ihnen aber auch nicht ausgeredet. "Sie hat mit uns darüber gesprochen und uns viel Erfolg gewünscht. Den ein oder anderen Tipp haben wir uns auch zu Herzen genommen", erklären Joelina und Jada.

Anzeige

ProSieben/Nikola Milatovic Daniela Büchner bei "Das große Promi-Büßen"

Anzeige

Promiflash Joelina und Jada Karabas, Töchter von Danni Büchner

Anzeige

Promiflash Joelina und Jada Karabas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de