Joelina und Jada im TV: Das sagt Mama Danni Büchner dazu!

Bald geht es los: Nach dem krassen Erfolg in Österreich startet am 8. Dezember die erste deutsche Staffel von "Forsthaus Rampensau". In der TV-Show ziehen Promi-Duos auf eine Alm in den Bergen, um sich dort spannenden Challenges zu stellen. Unter anderem ziehen Joelina (23) und Jada Karabas (18) in die Berghütte und treten so in die Reality-TV-Fußstapfen ihrer Mama Danni Büchner (45). Gegenüber Promiflash verraten die Schwestern, wie ihre Mutter auf ihre Teilnahme reagiert hat!

Wie Jada und Joelina im Promiflash-Interview erzählen, sei ihre erste Teilnahme an einer Realityshow nicht geplant gewesen: "Es war eine relativ spontane Entscheidung. Es war nicht wirklich unser größter Wunsch. Letztendlich hatten wir Lust und Zeit und haben die Chance genutzt." Ihre Mama Danni sei von ihren "Forsthaus Rampensau"-Plänen zunächst nicht so begeistert gewesen, wie die zwei Schwestern verraten: "Sie ist nicht gerade vor Freude ausgerastet, aber sie war auch nicht dagegen. Sie hat mit uns darüber gesprochen und uns viel Erfolg gewünscht. Den ein oder anderen Tipp haben wir uns auch zu Herzen genommen."

Kommenden Monat werden die 18- und 23-Jährigen also ihr Glück in der Berghütte versuchen und um eine Siegerprämie von 25.000 Euro kämpfen. Dabei müssen sie sich unter anderem gegen Gina-Lisa Lohfink (37) und Elsa Latifaj, Matthias Mangiapane (40) und seiner Mutter oder Jasmin Herren (44) und Philipp Bender beweisen. Außerdem sind auch Sam Dylan (32) und Nadine "Nana" Miree sowie die Beauty & The Nerd-Bekanntheiten Natascha Beil und Beverly dabei.

Joyn/Nadine Rupp Die Kandidaten von "Forsthaus Rampensau"

Instagram / dannibuechner Danni Büchner mit ihren Töchtern

Thomas Schröer / Future Image / ActionPress Daniela Büchner und Joelina Karabas bei dem "Sweet House of Horror 2" Event

