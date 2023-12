Joelina bei "Forsthaus Rampensau" direkt in Zoff verwickelt!

Das fängt ja gut an! Am 8. Dezember startet die erste deutsche Staffel "Forsthaus Rampensau". Stars und Sternchen leben auf 1.300 Höhenmetern in einer Hütte ohne Luxus, kümmern sich selbst um ihren 18-Personen-Haushalt, stellen sich verschiedenen Challenges und sorgen so sicherlich für jede Menge Schlagzeilen. Schon in Folge eins geraten die ersten Teilnehmer aneinander: Danni Büchners (45) Töchter stellen Jasmin Herren (44) zur Rede!

Wie aus einer offiziellen Pressemitteilung hervorgeht, sind Joelina (23) und Jada Karabas (19) über den Einzug der Witwe von Willi Herren nicht begeistert. „Ich heule nicht, aber ich könnte heulen. Ich kann das nicht mit ihr! Oh nein, die geht mir jetzt schon auf den Sack!“, gibt die ältere Schwester zu. Grund dafür ist, dass die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin vor ihrer damaligen Teilnahme gesagt habe, sie möchte "nicht so viel rumjammern wie Danni Büchner und so viel über ihren Mann reden". "Wenn man gegen mich spricht, ist mir das egal, aber ich kann das nicht anhören, wenn es gegen meine Mutter geht", erklärt Joelina.

Zur Klärung wird Jasmin direkt von den beiden zur Rede gestellt. Was passiert und wie sich die Schwestern als Reality-Neulinge anstellen, können die Zuschauer ab Freitag auf Joyn sehen. Ihr größter Wunsch war die Show-Teilnahme ja nicht, wie sie zuvor im Promiflash-Interview verraten haben.

Instagram / jasminherren78 Jasmin Herren, Musikerin

ActionPress Jasmin und Willi Herren, 2019

Instagram / dannibuechner TV-Bekanntheit Danni Büchner und ihre Töchter Joelina und Jada Karabas

