Bekannt als Danni Büchners Kids: So ist's für Joelina & Jada

Raus aus dem Schatten, rein ins Rampenlicht! Daniela Büchner (45) ist seit mehreren Jahren durch das TV-Format Goodbye Deutschland bekannt. Dort waren auch ihre Töchter Joelina (23) und Jada (18) bereits zu sehen, allerdings eher im Hintergrund. Nun wollen die beiden selbst ins Fernsehen. Die erste Realityshow ist bereits abgedreht. Gegenüber Promiflash äußern sich Joelina und Jada dazu, wie es ist, bisher nur mit der bekannten Büchner-Mutter in Verbindung gebracht zu werden.

"Nun ja, wir sind eben 'die Töchter von...' – es wäre gelogen, wenn es nicht so wäre", geben die Schwestern im Interview mit Promiflash offen zu. Sie würden damit zurechtkommen, denn letztendlich wisse man, dass sie eigenständige Persönlichkeiten sind. Anfang Dezember wird die erste Staffel "Forsthaus Rampensau Germany" ausgestrahlt. Dort treten Joelina und Jada in verschiedenen Challenges gegen andere prominente Teams an. "Wir freuen uns auf die Reaktionen unserer Follower auf Instagram", erzählen die beiden euphorisch.

Die Schwestern hatten vor einiger Zeit beschlossen sich bei dem Format zu bewerben. "Es war eine relativ spontane Entscheidung", offenbaren die beiden Reality-Newcomer. Daniela Büchner sei von der Teilnahme zunächst wohl nicht so begeistert gewesen sein. Mittlerweile sei sie aber sehr stolz auf ihre Töchter. Vor den Dreharbeiten der Show hatte die Mutter den Mädels viel Erfolg gewünscht und dem Duo sogar noch den einen oder anderen Tipp gegeben.

Joyn/Nadine Rupp Die Kandidaten von "Forsthaus Rampensau"

Promiflash Joelina und Jada Karabas

Instagram / dannibuechner Danni Büchner mit ihren Töchtern

