Bei "Forsthaus Rampensau"-Joelina und Jada fliegen Fetzen!

Es gibt ordentlich Zoff! In Teams kämpfen Realitystars in der ersten Staffel der deutschen Variante von Forsthaus Rampensau um ein saftiges Preisgeld. Mit dabei sind auch Daniela Büchners (45) Töchter Joelina (24) und Jada (19). Die Schwestern schlagen sich eher mittelmäßig und sind sich auch nicht immer einig. Schon als sich ein Flirt zwischen Jada und Kevin Platzer alias Flocke anbahnte, war Joelina nicht besonders glücklich. Doch jetzt fliegen zwischen den Geschwistern so richtig die Fetzen.

In der fünften Folge von "Forsthaus Rampensau" kommt es zum Eklat zwischen Joelina und Jada. Der Grund ist das verlorene Spiel, denn vor allem Jada war frustriert, weil es nicht so lief, wie es sollte. Doch dass ihre ältere Schwester sich dann bei ihren Mitstreitern hinter ihrem Rücken aufregt, bringt das Fass zum Überlaufen. Zu Sam Dylan (32) sagte sie unter anderem: "Beim nächsten Mal säge ich sie ab!" "Ich rede auch nicht so über dich. Ich sage auch nicht: 'Ja, beim nächsten Mal nehme ich eine mit, die mehr Mathe kann'", ärgert sich die 19-Jährige. Vor lauter Frust bricht Jada auf der Terrasse dann auch in bittere Tränen aus.

Erst dank des Einflusses der anderen Kandidaten raufen sich die Schwestern zusammen und wagen das klärende Gespräch. Vor dem Schlafengehen nimmt Joelina ihre kleine Schwester fest in den Arm. "Ich will nicht, dass wir uns die ganze Zeit streiten", meint sie versöhnlich und Jada ist ganz ihrer Meinung.

Instagram / joelinakrbs Joelina Karabas, Influencerin

Promiflash Joelina und Jada Karabas, Töchter von Danni Büchner

Instagram / jadakrbs Jada Karabas im Juni 2022

