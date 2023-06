"Mist gebaut": Jasmin Tawil hat nun alleiniges Sorgerecht

Jasmin Tawil (40) blickt positiv in die Zukunft. Die einstige GZSZ-Schauspielerin musste in den vergangenen Monaten eine schwere Zeit durchmachen. Erst war sie im Knast, dann in der Psychatrie und wurde daraufhin von Costa Rica nach Deutschland gebracht – ohne ihren Sohn Ocean. Seit einigen Wochen ist der Kleine aber nun auch im Lande, doch war bislang in einer Pflegefamilie untergebracht. Jetzt hat Jasmin ihren Ocean aber wieder – und sogar das alleinige Sorgerecht!

Im Interview mit RTL blickt die 40-Jährige auf die vergangenen Wochen zurück. "Ich habe einfach Mist gebaut, ich habe mich einfach daneben benommen – ich weiß das jetzt. Ich habe die Kontrolle verloren und ich hab sie wieder zurück", meint sie ehrlich. Sie habe jetzt einen festen Wohnsitz und einen Job. Damit bewies Jasmin den Behörden, dass sie ihrem Sohn ein sicheres Zuhause bieten kann und bekam so das alleine Sorgerecht für ihren Sohnemann: "Ich möchte einfach Ocean die beste Zukunft bieten, wie ich nur kann. [...] Ich bin durch dunkle Wochen gegangen und jetzt sehe ich endlich wieder ein Licht – meinen Sohn, meinen Sonnenschein."

Erst vor wenigen Tagen hatte Jasmin gegenüber Bild von ihrem ersten Treffen mit ihrem Ocean erzählt. "Ich habe vor der Tür meiner Wohnung auf ihn gewartet. Als Ocean dann um die Ecke kam, sind wir aufeinander zugerannt, sind uns in die Arme gefallen. [...] Mir kommen immer wieder die Tränen."

