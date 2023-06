Oscar-Preisträger Alan Arkin ist im Alter von 89 gestorben

Es sind traurige News aus Hollywood. Alan Arkin (89) war ein US-amerikanischer Schauspieler. Vor allem für seine Rolle in dem Streifen "Little Miss Sunshine" war er bekannt. Denn für seine Darbietung wurde er mit dem Academy Award als "Bester Nebendarsteller" geehrt. Von 2018 bis 2019 spielte er neben dem Hollywood-Star Michael Douglas (78) in der Netflix-Komödie "The Kominsky Method" mit. Jetzt ist Alan im Alter von 89 Jahre gestorben.

Das bestätigten seine Söhne Adam, Matthew und Anthony mit einem Statement gegenüber People: "Unser Vater war eine einzigartig talentierte Naturgewalt, sowohl als Künstler als auch als Mensch. Als liebevoller Ehemann, Vater, Groß- und Urgroßvater wurde er verehrt und wird uns sehr fehlen." Neben seinen Söhnen hinterlässt er auch seine Ehefrau Suzanne Newlander, die er 1996 geheiratet hatte.

Für seine letzte Rolle in "The Kominsky Method" sahnte er noch Emmy Awards-Nominierungen als "Bester Nebendarsteller" ab. Die Serie verließ Alan vorzeitig. "Ich brauche es nicht mehr. Ich sollte [die Schauspielerei] wohl überwinden", erklärte er The Guardian.

Michael Douglas und Alan Arkin, Co-Stars

Alan Arkin (r.) und seine Frau Suzanne Newlander Arkin

Alan Arkin im Jahr 2020

