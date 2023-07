Diese Stars trauern um Oscar-Preisträger Alan Arkin (†89)

Am Freitag machte eine traurige Nachricht aus den USA die Runde. Der Schauspieler Alan Arkin (89) ist im Alter von 89 Jahren verstorben. Zeit seines Lebens hatte er sich mit zahlreichen Projekten wie beispielsweise "Edward mit den Scherenhänden" oder "The Kominsky Method" einen Namen in Hollywood gemacht. Für "Little Miss Sunshine" war er sogar mit einem Oscar ausgezeichnet worden. Jetzt verabschieden sich einige Promis und Wegbegleiter von Alan.

Unter anderem meldet sich Anne Hathaway (40), die gemeinsam mit Alan für den Film "Get Smart – Wir lieben es, die Welt zu retten!" vor der Kamera stand, auf Instagram zu Wort. "Alan war ein regelrechtes Goldstück", betont die Schauspielerin und fügt hinzu: "Ich bin so glücklich, dass ich mit ihm für 'Get Smart' zusammenarbeiten durfte. Er war freundlich, gefühlvoll, hilfsbereit, ein Profi, großzügig, aufrichtig, weise, wissbegierig und ein fantastisches Beispiel für einen Künstler."

Zudem zollt auch Steve Carell (60), den gemeinsame Erinnerungen an den "Little Miss Sunshine"-Dreh mit Alan verbinden, dem Verstorbenen Tribut. "Er war mein Idol, mein Freund und ich habe ihn geliebt", trauert der 60-Jährige gegenüber People

