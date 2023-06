Seit Mai verheiratet: Alle Infos zu Álvaro Solers Hochzeit!

Álvaro Soler (32) ist unter der Haube! Der Sänger und seine Partnerin Melanie Kroll hatten sich 2022 zum ersten Mal gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt. Nun wagten die beiden den nächsten Schritt: Schon am 23. Mai gaben sie sich das Jawort, wie das Model auf Instagram verrät. Ganz in Weiß schritten die Turteltauben vor den Traualtar. Ihrem Strahlen nach zu urteilen, hätte der Tag wohl kaum schöner sein können!

