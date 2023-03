"Alles was zählt"-Jasmin Minz veröffentlicht erste Single

Jetzt zeigt Jasmin Minz (29) ein weiteres Talent von ihr! Seit 2020 ist die Schauspielerin in der Rolle der Kim Steinkamp fester Bestandteil der deutschen Kult-Serie Alles was zählt. Vor etwa einem Jahr verabschiedete sich die Schauspielerin in die Babypause – mittlerweile sind sie und ihr Mann Paul stolze Eltern eines Sohnes. In ihrem Mutterschaftsurlaub schien die 29-Jährige fleißig gewesen zu sein. Denn Jasmin bringt am 23. März 2023 ihre erste Single "Mutterglück" auf den Markt.

Neben der Vorfreude auf das Lied hängt aber auch ein dunkler Schatten über diesem Projekt. "Meinen Song habe ich noch in der Nacht, als ich eine Fehlgeburt hatte, angefangen zu schreiben", berichtete sie gegenüber der Presse-Agentur Picture Puzzle Medien. "Ich saß da, war leider allein, mein Mann war 600 Kilometer weit weg und ich wusste nicht, wohin mit meinen Gefühlen", erinnerte sie sich an den Tag zurück. Das habe ihr den Anlass gegeben, sich an ihre Gitarre zu setzen und ihre Emotionen niederzuschreiben.

Doch neben dem Lied können sich die Fans von Jasmin über eine weitere Neuigkeit freuen. Bereits am 22. März ist die Bielefelderin wieder auf den deutschen Fernsehbildschirmen zu sehen. Es ist bereits Folge 4160, die ausgestrahlt wird.

Anzeige

Foto Daniel Wolters Jasmin Minz in ihrem Musikvideo zum Song "Mutterglück"

Anzeige

PICTURE PUZZLE MEDIEN Jasmin Minz im Januar 2023

Anzeige

Instagram / jasmin.minz.official Jasmin Minz mit ihrem Sohn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de