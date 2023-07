Chris und Liam Hemsworth feiern eine wilde Party auf Mykonos

Sie haben so richtig die Sau rausgelassen. Vor Kurzem erfuhr Chris Hemsworth (39), dass er eine genetische Veranlagung für Alzheimer hat. Daraus zog der Schauspieler seine Konsequenzen: Er möchte sich eine Auszeit nehmen und Zeit mit der Familie verbringen. Dazu zählt er natürlich auch seinen Bruder Liam Hemsworth (33). Die beiden feierten jetzt gemeinsam mit Freunden eine wilde Party in Griechenland.

Die beiden Brüder feierten ausgelassen mit Matt Damon (52) und seiner Frau Luciana Barroso, der australischen TV-Moderatorin Lauren Phillips und ihrem angeblichen Verlobten Paul O'Brien sowie einigen anderen Freunden in einer großen Villa. Wie Aufnahmen, die unter anderem Daily Mail vorliegen, dokumentieren, zeigt Liam sich mit seiner Model-Freundin Gabriella Brooks (24) von seiner besten Seite, gab ihr einen leidenschaftlichen Kuss und schmiegte sich an die glamouröse Brünette, während sie die Sonne genossen. Matt und die gut aussehenden Hemsworth-Brüder posierten außerdem für Fotos und zeigten ihre Muskeln in fast identischen Badehosen.

Chris' Ehefrau Elsa Pataky (46) nahm nicht an der wilden Party teil. Sie weilt derzeit mit den drei gemeinsamen Kindern – Tochter India Rose und den neunjährigen Zwillingssöhnen Tristan und Sasha –in Spanien. Am Donnerstag nahm sie an der Jubiläumsfeier von Bambu Producciones in Madrid teil. Die Blondine sah in dem kleinen Schwarzen, das ihre langen Beine zur Geltung brachte, umwerfend aus.

Anzeige

Getty Images Matt Damon und seine frau Luciana Barroso, September 2021

Anzeige

Getty Images Liam und Chris Hemsworth, November 2013

Anzeige

Getty Images Elsa Pataky, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de