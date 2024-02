Unterwasser-Video: Chris Hemsworth und Elsa albern herum

Sie haben Spaß! Die beiden Schauspieler Chris Hemsworth (40) und Elsa Pataky (47) heirateten im Winter 2010 und haben drei gemeinsame Kinder: Tochter India (11) sowie die Zwillingsjungen Sasha (9) und Tristan (9). Das Paar ist vor neun Jahren von Los Angeles nach Australien umgezogen. Im Netz halten die beiden ihre Fans stets auf dem Laufenden und beweisen immer wieder Humor. Jetzt postet Chris ein ausgefallenes Video mit seiner Frau Elsa.

Der Thor-Star zeigt auf Instagram eine interessante Aufnahme, auf der er seine Frau beim gemeinsamen Schwimmen unter Wasser umarmt. Elsa wirkt überrascht, als ihr Ehemann zu ihr schwimmt und seine Arme und Beine um sie schlingt. Chris schaut frech in die Unterwasserkamera, während sie versucht, mit ihrem Partner auf dem Rücken weiterzuschwimmen. "Ich zeige euch, wie Babys in Australien gemacht werden", scherzt er in der Bildunterschrift.

Anfang des Jahres kursierten Trennungsgerüchte um das Paar. Die Ehe von Chris und Elsa bröckele, wie unter anderem Daily Mail berichtete. Doch die beiden Schauspieler zeigten sich seitdem einige Male sehr verliebt in der Öffentlichkeit. Von wegen Trennung – Elsa und Chris sind ein eingeschworenes Team!

Instagram / elsapataky Elsa Pataky und Chris Hemsworth im Dezember 2023 auf Fidschi

Instagram / chrishemsworth/ Chris Hemsworth und Elsa Pataky unter Wasser

Getty Images Chris Hemsworth, Schauspieler und Ehefrau Elsa Pataky

