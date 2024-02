Met Gala 2024: Alles über Motto, Dresscode und Gastgeber

Auch in diesem Jahr werden die Stars und Sternchen wieder auf dem roten Teppich der Met Gala glänzen – sie ist das Highlight der Fashion-Branche! Nachdem im vergangenen Jahr alles unter dem Zeichen des 2019 verstorbenen Designers Karl Lagerfeld (✝85) gestanden hatte, orientiert sich Initiatorin Anna Wintour (74) Motto-technisch für den diesjährigen ersten Montag im Mai an moderner Traditionalität. Sie lässt die Mode wiedererwachen!

Unter dem diesjährigen Met-Gala-Thema "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" werden die berühmten Gäste am 6. Mai im New Yorker Metropolitan Museum of Art getreu dem Dresscode "The Garden of Time" erscheinen. Dort bekommen sie rund 250 Ausstellungsstücken der ständigen Sammlung des Costume Instituts zu Gesicht. Die Hauptbereiche Land, Meer und Himmel stehen dabei im Vordergrund. "Es ist eine Ode an die Natur und die emotionale Poetik der Mode", verrät der Kurator des Instituts gegenüber Vogue. Es heißt, die Kleidungsstücke stammen aus "über 400 Jahren Modegeschichte und umfassen Entwürfe von Schiaparelli, Dior, Givenchy und anderen". Auch Kleidungsstücke, die zum Tragen ungeeignet sind, werden ihren Moment bekommen: Diese sollen unter anderem per Videoanimation oder Lichtprojektion gezeigt.

Gehostet wird die Met-Gala 2024 von dem Quartett aus den Schauspielern Zendaya (27) und Chris Hemsworth (40), dem Stimmwunder Jennifer Lopez (54) und dem puerto-ricanischen Sänger Bad Bunny (29). Welche Stars sonst noch anwesend sein werden, bleibt wie immer bis zum Veranstaltungsvorabend geheim.

Anzeige

Getty Images Rihanna bei der Met Gala 2023

Anzeige

Getty Images Zendaya, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Bad Bunny auf der Met Gala 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de