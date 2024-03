Chris Hemsworth besteht mit seinem Sohn ein Angelabenteuer!

So sieht ein stolzer Papa aus! Chris Hemsworth (40) ist Vater von drei Kindern. Mit seiner Frau Elsa Pataky (47) bekam er Tochter India Rose (11) sowie die Zwillinge Sasha (10) und Tristan (10).Diese Woche nahm er einen seiner Söhne auf ein Angelabenteuer am Strand mit und teilt dies nun in einem neuen Instagram-Post! Die Aufnahmen zeigen den Thor-Darsteller und seinen Sprössling bei Wind und Regen beim Fischen – und die beiden haben sogar Erfolg. Das schlechte Wetter scheint den beiden Jungs dabei aber überhaupt nichts auszumachen. Das beweist auch die Caption seines Beitrags: "Regen, Hagel oder Sonnenschein", kommentiert er den Post.

Mit Ausflügen wie diesen möchte Chris anscheinend seinen Kindern beibringen, die kleinen Dinge des Lebens zu genießen. In einem früheren Interview mit People erzählte der Australier: "Ich möchte, dass sie eine große Wertschätzung für alles haben." Er selbst sei mit sehr wenig Geld aufgewachsen, seine Eltern waren aber trotzdem seine Helden. Sie lehrten ihn, das Leben auf eine inspirierende und fürsorgliche Art zu führen – Werte, die er seinen Kindern auch gerne mitgeben möchte. "Erfolg hat mehr mit den Werten zu tun, die wir haben und mit der Art von Menschen, die wir sind, als mit den materiellen Gegenständen, die wir erwerben können", erklärt Chris.

Möglicherweise ist dies einer der Gründe, warum die Familie vor neun Jahren von Los Angeles nach Australien, Chris' eigentlicher Heimat, gezogen ist. Sie scheinen aber generell auch einfach sehr viel Spaß in der Natur zu haben. Erst Anfang des Jahres zeigte sich der Marvel-Schauspieler im Skiurlaub mit seinen Liebsten. Und auch zum Valentinstag teilte Chris ein Unterwasser-Video mit seiner Frau. "Ich zeige euch, wie Babys in Australien gemacht werden", scherzte er darunter.

Instagram / chrishemsworth Chris Hemsworth mit seinen Zwillingssöhnen

Instagram / elsapataky Elsa Pataky und Chris Hemsworth im Dezember 2023 auf Fidschi

