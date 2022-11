Wegen Alzheimer-Veranlagung: Chris Hemsworth nimmt Auszeit

Chris Hemsworth (39) zieht sich zurück. Seit Jahren gilt der Hottie als erfolgreicher Schauspieler: So stand er unter anderem als Thor vor der Kamera oder begeisterte die Fans mit seiner Rolle als Huntsman in "Snow White and the Huntsman". Doch nun machten besorgniserregende Neuigkeiten die Runde: Der dreifache Vater hat die genetische Veranlagung für Alzheimer – aufgrund dessen möchte sich Chris jetzt eine Auszeit nehmen.

Gegenüber Vanity Fair erklärte Chris, dass er jetzt mehr Zeit mit seiner Familie verbringen möchte: "Ich werde mich jetzt erholen und mich nicht mehr so sehr auf die Zukunft konzentrieren [...]. Ich bin in einem Zustand, in dem ich nicht tatenlos zuschaue, sondern mich ein bisschen mehr dem hingebe, was jetzt ist." Auch stellte der 39-Jährige klar, dass ihn die Schauspielerei zwar immer noch "begeistert", aber nicht mehr so "erfüllt" wie früher: "Das hat nichts damit zu tun, dass ich die Leidenschaft dafür verloren hätte, es ist einfach ein Gefühl der Zufriedenheit, und ich bin sehr stolz [...] auf die Erfahrungen, die ich gemacht habe."

Mittlerweile hat Chris die Nachricht über seine Veranlagung scheinbar gut verarbeitet: "Ich habe das Gefühl, dass mein Gedächtnis schlechter wird", scherzte der Bruder von Liam Hemsworth (32) im Interview mit dem Medium. "Es ist ein Placebo-Effekt – oder er findet wirklich statt! Das ist jetzt jedenfalls immer meine Ausrede."

Getty Images Chris Hemsworth, Schauspieler

Instagram / elsapatakyconfidential Chris Hemsworth und Elsa Pataky mit ihren Kindern

Netflix Chris Hemsworth in seinem neuen Netflix-Film "Der Spinnenkopf"

