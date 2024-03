Oscar-Glamour ade! Chris Hemsworth und Elsa zurück in Heimat

Für Chris Hemsworth (40) und Elsa Pataky (47) ging es nach dem Oscar-Trubel wieder in die heimischen Gefilde. Der Schauspieler lebt mit seiner Familie in Byron Bay in Australien und aktuelle Paparazzi-Aufnahmen zeigen die beiden bei ihrer Ankunft am Flughafen in Sydney. Die Schnappschüsse verdeutlichen vor allem eines: Anstatt des Glitzers und Glamours aus Hollywood ist wieder ein lässiger Alltagslook angesagt. Der Thor-Darsteller und das Model sind ganz in Schwarz gekleidet – lockere Hosen und Hoodies runden das gemütliche Flug-Outfit ab.

Chris besuchte mit seiner Liebsten die Oscarverleihung am 10. März in Los Angeles. Der Marvel-Superheld überreichte gemeinsam mit Anya Taylor-Joy (27) den Oscar in den Kategorien "Bester animierter Kurzfilm" und "Bester animierter Spielfilm". Nach dem offiziellen Part feierten Chris und Elsa auch auf der Vanity-Fair-Party – hier glänzte das Pärchen noch in Anzug und Pailletten-Kleid.

Doch bei den beiden war es zuletzt auch mal weniger glamourös. Anfang des Jahres kamen nämlich Trennungsspekulationen auf, die die Eheleute mit ihrem Oscar-Auftritt aber weiterhin weglächelten. Auch auf Social Media zeigt sich das Paar immer wieder verliebt – nach einem Liebesaus sehen die aktuellen Fotos nicht aus. Chris und Elsa sind seit 2010 verheiratet und sie haben drei gemeinsame Kinder. Ihre erste Tochter wurde im Jahr 2012 geboren, 2014 folgten Zwillingssöhne.

MEGA Chris Hemsworth mit seiner Frau Elsa Pataky am Flughafen in Sydney, März 2024

Getty Images Chris Hemsworth und Elsa Pataky auf der Vanity-Fair-Oscaryparty, März 2024

