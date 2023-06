Diogo Sangre musste wegen Ex-Freundin Julia Drehs absagen!

Der Trennungs-Beef geht in die nächste Runde! Nachdem sich Diogo Sangre (28) von Vanessa Mariposa (30) getrennt hatte, war er mit seiner Julia zusammen gekommen. Zwar hatten sich der Influencer und seine Partnerin immer sehr glücklich und verliebt gezeigt, doch die Beziehung ging in die Brüche. Der Tätowierer warf seiner Ex-Freundin vor, ihm die Freiheit genommen zu haben – was ihr so gar nicht passte. Jetzt schlägt Diogo wieder zurück!

"Als ich Julias Statement gelesen habe, bin ich vom Stuhl gefallen", gab er gegenüber Bild zu. Es stimme nicht, dass er fremdgegangen sei. "Dass ich ihr die Freiheiten genommen habe, stimmt auch nicht. Letzteres war eher andersrum!", stellt der ehemalige Temptation Island-Verführer klar. "Ich musste ihretwegen Drehs absagen oder früher gehen und auf Sachen verzichten, wie Freunde nach Hause einladen oder auf Events zu gehen", erklärt Diogo. Manchmal habe es schon ausgereicht, einen weiblichen Fan für ein Foto zu umarmen. "Du stehst da ja nicht gerade wie ein Soldat, danach war Julia dann schon richtig sauer", meint er.

Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass Diogo Untreue vorgeworfen wird. Ein angeblicher Seitensprung des 28-Jährigen soll auch der Grund für die Trennung von Vanessa gewesen sein. Im großen Wiedersehen von Das Sommerhaus der Stars hatten die beiden gemeinsam vor der RTL-Kamera gestanden. "Wie kann man so falsch sein? Ich bin für dich nach Köln gekommen und du vögelst eine andere?", hatte die Influencerin ihm vorgeworfen. Doch der Portugiese hatte alles abgestritten: "Das stimmt alles nicht!"

Anzeige

Instagram / bejuliabee Julia Bee, Ex-Freundin von Diogo Sangre

Anzeige

Instagram / diogosangre Diogo Sangre, Realitystar

Anzeige

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de