Etwa doch vergeben? Jamule hält unbekannte Frau im Arm

Ist er etwa vergeben? Jamule (26) ist spätestens, seit er mit seiner Single "Ich hol dich ab" die Charts gestürmt hatte, in aller Munde. Von seinem Privatleben ist nicht besonders viel bekannt – auch in Sachen Liebe hält sich der Rapper bedeckt. Vor einigen Monaten berichtete der "Liege wieder wach"-Interpret aber, Single zu sein. Hat sich das nun etwa geändert? Jamule posiert mit einer fremden Frau im Arm!

Ein Foto, das der 26-Jährige jetzt auf Instagram postete, zeigt ihn mit einer hübschen Blondine im Arm. In aufeinander abgestimmten Looks lächeln die beiden in die Kamera. "Alle fragen jetzt: 'Ist sie etwa die Frau an seiner Seite?'", kommentiert ein aufgeregter Fan. Ein weiterer klärt aber auf: Die Frau namens Jennifer ist wohl ein Model, das in Jamules Musikvideo mitspielt.

Noch im April sprach der Hottie zuletzt über seinen Beziehungsstatus. "Ich probiere mich erst mal noch aus", erklärte er grinsend in einem YouTube-Video von World Wide Wohnzimmer. Trotzdem war er schon damals der Meinung: "Liebe ist ein verrücktes Gefühl. Ich glaube, es macht alles mit dir".

Instagram / jamule Jamule, Rapper

Niculai Constantinescu Jamal Manuel Issa Serrano alias Jamule

Instagram / jamule Jamule im Juni 2023

