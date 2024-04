So sehr beeinflusste Jamule der tragische Tod seiner Mutter

Jamule (27) musste vor vielen Jahren einen heftigen Schicksalsschlag verkraften. Seine Mutter Maria Serrano-Serrano verstarb nämlich im jungen Alter von 27 Jahren. In einem Interview mit Bild erinnert sich der Rapper an den Tag ihres Todes zurück: "Ich habe Geburtstag gefeiert, war bei meinem Vater. Meine Mutter war auf dem Weg zu einem Auftritt. Als ich nach Hause kam, saßen alle in meinem Wohnzimmer, sie mussten mir ihren Tod erklären."

Nur zwei Tage nach seinem fünften Geburtstag sei seine Mama bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Damals soll sie in der Maschine gesessen haben, in der auch die Sängerin Melanie Thornton (✝34) verunglückte. "Ich war damals wirklich traurig, aber ging dann in mein Kinderzimmer und habe gespielt. Ich dachte, sie kommt später zurück", denkt Jamule an die Zeit zurück und erklärt: "Das hängt mir heute noch nach, ich trauere immer noch um sie."

Vor einigen Jahren zog sich der Musiker aus der Öffentlichkeit zurück. Auf Instagram meldete sich der 27-Jährige damals mit den Worten: "Ich hatte keine Ahnung davon, wie vergiftet dieses Haifischbecken ist. [...] Nun ist es Zeit, ein bisschen kürzerzutreten und auf mich selbst zu schauen." Mit seiner neuen Single "Hundertzehn" will der "Liege wieder wach"-Interpret sein Comeback feiern. Gegenüber dem Boulevardblatt merkt er an: "Das einzige Ventil, das mir heute noch geblieben ist, ist meine Musik!"

Anzeige Anzeige

Instagram / jamule Jamule im Juni 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / jamule Jamule, Rapper

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Jamule offen über sein Privatleben spricht? Klasse! Es ist toll, dass er so transparent ist. Na ja, er hätte das ruhig weiter privat behandeln sollen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de